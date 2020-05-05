На Украине объявили о завершении эпохи майданов

Пандемия коронавируса поставила крест на возможностях политтехнологов организовать массовые протесты на Украине.

Даже полное исчезновение коронавируса нового типа SARS-CoV-2 уже ничего не изменит в социальном поведении украинских граждан, которые инстинктивно будут избегать больших скоплений людей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-советник президента Виктора Ющенко, украинский политолог Вадим карасёв.

«Сейчас толпа уже собираться не будет, как раньше. Даже если отменят все ограничения, каждый будет смотреть: «Не чихнули ли на меня». Майданы, протесты, толпы, которые стоят плечом к плечу – каждый подумает сто раз, надо ему это или нет, участвовать в такого рода демонстрациях», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно Карасёв заявлял, что миллионы трудовых мигрантов, вернувшихся на Украину из-за потери работы, могут устроить новый ожесточённый Майдан под левыми революционными лозунгами.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.05.20

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