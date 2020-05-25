Украинский стиль: Зеленский продал Европе больных коронавирусом заробитчан

У отправленных на уборку урожая в Европу по специальным госконрактам украинских гастарбайтеров начали выявлять Covid-19. Сделка украинской власти и европейских стран по поставкам рабочей силы для сельхозплантаций ЕС и Великобритании под угрозой срыва.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Так, по данным издания «Европейская правда», на карантин уже отправлена вся группа украинцев, прибывших правительственным спецбортом на уборку урожая в Австрию.

«Вспомните, как много говорили об авиарейсах с работниками из Украины. Публично сообщалось о трех выполненных рейсах. Одна из причин того, что сейчас этих разговоров стало меньше – то, что на одном из рейсов выявили коронавирусного больного», – цитирует издание представителя Украины от принимающей стороны.

Авторы отмечают, что в Европе абсолютно не доверяют украинской статистике по коронавирусу, но надеялись, что хотя бы отправляемые на экспорт сборщики овощей и фруктов будут тщательно проверяться. Теперь инициатива Зеленского по поставкам гастарбайтеров в ЕС под угрозой скандально провала.

Как сообщал «Новый День», украинские заробитчане отныне не смогут без юридических для себя последствий самостоятельно устраиваться на работу в ЕС, игнорируя официальное посредничество украинского государства.

По инициативе администрации президента Украины Владимира Зеленского трудоустройство заробитчан в Европе будет жёстко регулироваться межправительственными соглашениями по трудовой миграции между Украиной и каждой страной ЕС в отдельности – на каждую партию гастарбайтеров и на строго определённый контрактом срок.

Первыми из европейских стран согласились подписать с Киевом контракты найма гастарбайтеров Великобритания и Финляндия.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.05.20

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