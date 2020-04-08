Украинские гастарбайтеры «славно» нагадили напоследок в Москве

Работавшие на одной из строек Москвы украинские заробитчане замуровали в офисном помещении послание с популярным в «Незалежной» националистическим лозунгом – для тех, кто будет завершать после них незаконченный ремонт.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал популярный военный эксперт Владислав Шурыгин.

Сообщается, что гастарбайтеры-русофобы оставили на стене изображение украинского флага с лозунгом и поверх приколотили гипсокартонную панель.

«Москва, 30.01.2018 г. На память тем, кто будет разбирать эти стены через время! Слава Украине!», – гласит послание.

Российский военкор с иронией прокомментировал творчество украинцев.

«Перемога! Вот смогли хлопцы навредить русским! Просто в самое уязвимое место ударили! Страшнее только на Красной площади нагадить! Себе, в «казацкие» шаровары, шоб непомітно (незаметно – прим. «НД»)», – приводит «ПолитНавигатор» комментарий Шурыгина.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.04.20

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