Следком РФ предъявил обвинение очередному украинскому военному преступнику

В России командиру ракетной бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) Фёдору Ярошевичу предъявленно заочное обвинение по уголовному делу об обстреле населённых пунктов республик Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко сообщает ТАСС.

«Следствием получены объективные данные о причастности к таким преступлениям командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Федора Ярошевича. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ (Организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)», – сообщила представитель Следкома.

Отмечается, что с 22 августа по 4 сентября 2014 года по приказу Ярошевича и с согласия вышестоящих лиц велись прицельные обстрелы жилых домов баллистическими ракетами из ракетного комплекса «Точка-У».

Пострадали город Ровеньки в ЛНР, микрорайон Текстильщики города Снежное и населённый пункт Харцызск в ДНР.

Обстрелы украинского ракетного расчёта привели к гибели трёх взрослых жителей и одного ребёнка. Ранены пятеро взрослых и один ребенок. Разрушено железнодорожное полотно и ряд жилых домов.

Кроме того, 14 февраля 2015 года Ярошевич отдал приказ на запуск баллистической ракеты по городу Иловайску в ДНР, где пострадал местный мирный житель.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.03.20

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