Зеленский отдал приказ готовить «мощное войско» к обороне от агрессии

Украина не готова к отражению внешней агрессии.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент «Незалежной» Владимир Зеленский в ходе совещания с руководителями правительства, правоохранительных органов и украинского парламента.
Комплекс мер по «обеспечению безопасности страны от агрессии» поручено разработать новому министру обороны Андрею Загороднюку.
«Оборона. Приоритет – мощная, боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку предложить изменения в законодательство, необходимые для создания мощного войска. В том числе разработать и утвердить план обороны, комплекс мероприятий по обеспечению безопасности страны от агрессии», – заявил Зеленский.
Напомним, недавно на Украине сформировали новый кабинет министров: вновь избранный председатель украинского правительства Алексей Гончарук сразу же огласил список кандидатов, которых он видит на министерских креслах в своем правительстве. Верховная рада проголосовала списком.
Новым министром обороны утверждён активист-патриот и волонтёр АТО в Донбассе Андрей Загороднюк.
44-летний Загороднюк работал руководителем проектного офиса реформ Минобороны при президенте Украины.
5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского и вошел в наблюдательный совет госконцерна «Укроборонпром».
До этого привлёк к себе внимание активной волонтёрской деятельностью и сбором снаряжения, обмундирования и медицинских препаратов для карателей в Донбассе.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 02.09.19
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