Зеленский отдал приказ готовить «мощное войско» к обороне от агрессии

Украина не готова к отражению внешней агрессии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент «Незалежной» Владимир Зеленский в ходе совещания с руководителями правительства, правоохранительных органов и украинского парламента.

Комплекс мер по «обеспечению безопасности страны от агрессии» поручено разработать новому министру обороны Андрею Загороднюку.

«Оборона. Приоритет – мощная, боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку предложить изменения в законодательство, необходимые для создания мощного войска. В том числе разработать и утвердить план обороны, комплекс мероприятий по обеспечению безопасности страны от агрессии», – заявил Зеленский.

Напомним, недавно на Украине сформировали новый кабинет министров: вновь избранный председатель украинского правительства Алексей Гончарук сразу же огласил список кандидатов, которых он видит на министерских креслах в своем правительстве. Верховная рада проголосовала списком.

Новым министром обороны утверждён активист-патриот и волонтёр АТО в Донбассе Андрей Загороднюк.

44-летний Загороднюк работал руководителем проектного офиса реформ Минобороны при президенте Украины.

5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского и вошел в наблюдательный совет госконцерна «Укроборонпром».

До этого привлёк к себе внимание активной волонтёрской деятельностью и сбором снаряжения, обмундирования и медицинских препаратов для карателей в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.09.19

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