На Украине сформировали новый кабинет министров (полный список)

На Украине сформировали новый кабинет министров: вновь избранный председатель украинского правительства Алексей Гончарук сразу же огласил список кандидатов, которых он видит на министерских креслах в своем правительстве. Верховная рада проголосовала списком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительство вошли 2 вице-премьера и 15 министров. Из предыдущего кабмина свои посты сохранили только министра внутренних дел и министр финансов.

Новое правительство Украины выглядит следующим образом:

– Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

– Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министра цифровой трансформации;

– Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;

– Вадим Пристайко – министр иностранных дел;

– Андрей Загороднюк – министр обороны;

– Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

– Денис Малюська – министр юстиции;

– Оксана Маркарова – министр финансов;

– Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды;

– Владислав Криклий – министр инфраструктуры;

– Алена Бабак – министр развития громад и территорий;

– Анна Новосад – министр образования и науки;

– Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения;

– Владимир Бородянский – министра культуры, молодежи и спорта;

– Юлия Соколовская – министр социальной политики;

– Арсен Аваков – министр внутренних дел;

– Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, Верховная рада утвердила на должность генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку, главой СБУ стал Иван Баканов.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.08.19

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