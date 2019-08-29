На Украине сформировали новый кабинет министров (полный список)

На Украине сформировали новый кабинет министров: вновь избранный председатель украинского правительства Алексей Гончарук сразу же огласил список кандидатов, которых он видит на министерских креслах в своем правительстве. Верховная рада проголосовала списком.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительство вошли 2 вице-премьера и 15 министров. Из предыдущего кабмина свои посты сохранили только министра внутренних дел и министр финансов.
Новое правительство Украины выглядит следующим образом:
– Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
– Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министра цифровой трансформации;
– Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;
– Вадим Пристайко – министр иностранных дел;
– Андрей Загороднюк – министр обороны;
– Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
– Денис Малюська – министр юстиции;
– Оксана Маркарова – министр финансов;
– Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды;
– Владислав Криклий – министр инфраструктуры;
– Алена Бабак – министр развития громад и территорий;
– Анна Новосад – министр образования и науки;
– Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения;
– Владимир Бородянский – министра культуры, молодежи и спорта;
– Юлия Соколовская – министр социальной политики;
– Арсен Аваков – министр внутренних дел;
– Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Кроме того, Верховная рада утвердила на должность генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку, главой СБУ стал Иван Баканов.
Киев, Платон Ефимчук
Киев. Другие новости 29.08.19
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