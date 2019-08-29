Министром обороны Украины назначен «сборщик памперсов» для АТО

Верховная Рада утвердила новым министром обороны Украины активиста-патриота и волонтёра АТО в Донбассе Андрея Загороднюка.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за его кандидатуру проголосовали 314 депутатов из 450.
44-летний Загороднюк работал руководителем проектного офиса реформ Минобороны при президенте Украины.
5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского и вошел в наблюдательный совет госконцерна «Укроборонпром».
До этого привлёк к себе внимание активной волонтёрской деятельностью и сбором снаряжения, обмундирования и медицинских препаратов для карателей в Донбассе.
Андрей Загороднюк окончил Киевский национальный университет имени Шевченко, Университет Уарвик и Оксфордский университет.
Проработал 16 лет на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях, в том числе, в компании «Дискавери Буровое оборудование».
По данным украинских СМИ, новый министр обороны успел поуправлять несколькими офшорными компаниями.
Некоторые пользователи соцсетей иронично отреагировали на волонтёрское прошлое Загороднюка в зоне АТО.
«Видимо хорошо поработал в Донбассе этот сборщик памперсов – и себя не обидел, и жирных генералов», – зло иронизирует часть комментаторов.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 29.08.19
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