Министром обороны Украины назначен «сборщик памперсов» для АТО

Верховная Рада утвердила новым министром обороны Украины активиста-патриота и волонтёра АТО в Донбассе Андрея Загороднюка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за его кандидатуру проголосовали 314 депутатов из 450.

44-летний Загороднюк работал руководителем проектного офиса реформ Минобороны при президенте Украины.

5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского и вошел в наблюдательный совет госконцерна «Укроборонпром».

До этого привлёк к себе внимание активной волонтёрской деятельностью и сбором снаряжения, обмундирования и медицинских препаратов для карателей в Донбассе.

Андрей Загороднюк окончил Киевский национальный университет имени Шевченко, Университет Уарвик и Оксфордский университет.

Проработал 16 лет на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях, в том числе, в компании «Дискавери Буровое оборудование».

По данным украинских СМИ, новый министр обороны успел поуправлять несколькими офшорными компаниями.

Некоторые пользователи соцсетей иронично отреагировали на волонтёрское прошлое Загороднюка в зоне АТО.

«Видимо хорошо поработал в Донбассе этот сборщик памперсов – и себя не обидел, и жирных генералов», – зло иронизирует часть комментаторов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.08.19

Юрист вместо экономиста: Верховная рада утвердила нового премьер-министра Украины. / Цена обещаниям: новый спикер Верховной Рады начал с репрессий против русскоязычных депутатов. / А Порошенко против: Верховная Рада избрала нового спикера. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»