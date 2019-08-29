Юрист вместо экономиста: Верховная рада утвердила нового премьер-министра Украины

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за назначение Алексея Гончарука новым председателем кабинета министров «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за назначение Гончарука проголосовали 290 народных депутатов из 450.

Его кандидатуру на должность премьер-министра внёс президент Украины Владимир Зеленский.

В свои 35 лет Алексей Гончарук уже успел стать доктором права.

По данным украинских СМИ, ранее он возглавлял юридический отдел компании «PRIOR-Invest», являлся арбитражным управляющим, основателем и управляющим партнером Юридической фирмы «Constructive Lawyers», возглавлял «Ассоциацию помощи пострадавшим инвесторам», ООО «Первая украинская индустриально-инвестиционная компания», Офис эффективного регулирования (BRDO).

Также Гончарук являлся председателем третейского суда при ВОО «Союз инвесторов Украины».

В 2014 году Гончарук вступил в партию «Сила людей». Работал внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов, советником первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

В мае 2019 года назначен на пост заместителя главы администрации президента Украины, затем – Офиса президента Украины, где отвечал за блок экономического развития и продолжения реформ.

Между тем, украинский президент утверждал ранее, что видит на посту главы кабинета министров исключительно экономиста.

«Премьер-министр должен быть абсолютно профессиональным экономистом», – отмечал Зеленский.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский, которого называют спонсором и куратором Зеленского, называл двух главных, по его мнению, кандидатов на пост премьер-министра страны.

«В фаворитах гонки Юрий Витренко (исполнительный директор «Нафтогаза») и Алексей Гончарук», – заявлял Коломойский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.08.19

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