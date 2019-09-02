«Запомните этот бред»: украинский премьер анонсировал китайские темпы роста

Украинская экономика вырастет на 40% в ближайшие пять лет и догонит по объёму ВВП саму себя образца 2013 года, когда страной управляли президент Виктор Янукович и премьер Николай Азаров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой уверенный прогноз в ходе встречи членов кабинета министров сделал новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, «экономический рывок» обеспечит дополнительно один миллион рабочих мест в стране.

«Украина должна расти. Экономический рост – это ответ на большинство проблем, которые есть у нас в государстве. За следующие пять лет мы должны поработать так, чтобы экономика выросла минимум на 40%. Для этого в следующем году мы должны вырасти на 5 и каждый следующий год расти минимум по 7% в год. Это должно привести к созданию не менее 1 миллиона рабочих мест.

Это очень амбициозное задание. поверьте, мы понимаем, что это за цифры. Это очень большие цифры, но по нашему мнению, абсолютно достижимые, если нормально работать», – уверен Гончарук.

Украинские блогеры уже отреагировали на это заявление шквалом ироничных замечаний.

«Запомните этот бред, уважаемые избиратели Зеленского», – шутят скептически настроенные пользователи.

Между тем, серьёзные эксперты не склонны к шуткам и, в основном, пишут возмущённые комментарии.

«Похоже, что теперь некомпетентность правительства граничит с бредом. Это похоже на сон… Но, к сожалению, это украинская явь… А, впрочем, почему бы населению не поверить в 40%-й рост, а потом найти внешнего и внутреннего врага, на который можно списать «несбычу мечт»? Это же теперь стало привычкой и национальной традицией», – цитирует «ПолитНавигатор» киевского эксперта по экономике Александра Дудчака.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.09.19

Зеленский отдал приказ готовить «мощное войско» к обороне от агрессии. / Оптимизация: у крымских сел забирают «скорую помощь». / Киевский эксперт о поставках американского газа на Украину: Все признаки грандиозной аферы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»