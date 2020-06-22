Зеленский призвал давить Россию «всем миром»

Украина благодарна премьер-министру Канады Джастину Трюдо за то, что он занял принципиальную позицию по недопущению России в клуб стран «Большой семёрки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью канадскому изданию «The Globe and Mail» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, только объединившись всем миром против России можно добиться «результата». Под «результатом» украинский президент, как водится, подразумевает «возвращение Украине Крыма и Донбасса».

«Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 1 июня заявил, что Россия не может быть возвращена в состав «Большой семерки», пока не произойдет полного восстановления территориальной целостности Украины. Мы благодарны за эту поддержку. Только всем миром надо давить на Россию, иначе результата не будет», – заявил Зеленский канадским журналистам.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.06.20

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