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Понедельник, 10 августа 2020, 02:24 мск

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Зеленский наметил провести праздник в Бахчисарае

Президент Владимир Зеленский озаботился судьбой крымских татар. Он предлагает законодательно закрепить за ними статус коренного народа Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Зеленский заявил на своей странице в Фейсбуке.

При этом украинский президент обещает «обязательно» отметить это «событие» в российском Бахчисарае.

«Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы, наконец, должны поставить в нём точку. Уверенно можем сказать – обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму», – заявляет Зеленкий.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.08.20

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