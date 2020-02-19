Киев обещает добиться мира без потери Донбасса

Президент Украины стремится к миру в Донбассе, но это не значит, что он готов ради этого пожертвовать территориями Луганской и Донецкой областей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое заявление, дабы успокоить националистически настроенную часть общества, сделал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Наш президент делает все необходимое для того, чтобы закончить войну. Вы знаете, потому что это для нас очень сложный вопрос, который есть сегодня на территории Донецкой и Луганской областей. И нам надо в этом вопросе ставить точку», – приводит ТАСС слова Данилова.

При этом глава СНБО пообещал не терять территории «Незалежной».

«Прекращение войны не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свои территории или суверенитет», – заявил Данилов.

Напомним, сегодня экс-глава Луганской области Геннадий Москаль посоветовал Зеленскому не вводить в заблуждение Украинцев относительно Донбасса и Крыма.

По его словам, население Донбасса испытывает ненависть к Украине, а Крым де-факто давно уже российская территория.

Симферополь, Валентин Карамазов

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