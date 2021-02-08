«Паралич лица в прямом эфире» – Зеленский привьётся вакциной Pfizer

Президент Украины Владимир Зеленский сделает прививку американской вакциной Pfizer и, возможно, в прямом эфире украинского телевидения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сам сообщил в интервью журналистам на форуме «Украина 30».

Зеленский ещё раз подчеркнул, что на Украину поступят только те вакцины, которые получили экстренную сертификацию ВОЗ.

«Мы договаривались только с теми производителям, которые утверждены миром», – отрезал он.

Между тем, украинские СМИ отмечают, что китайская вакцина Novavax, миллион доз которой заказаны киевскими властями, никем пока не зарегистрирована и ни в одной стране до сих пор не применялась.

«Первая будет Pfizer, 200 тысяч доз», – пообещал Зеленский, и на вопрос журналистов, привьётся ли он сам американкой вакциной в прямом эфире, ответил: «Как угодно».

«Ух, ты! Может увидим паралич лица Зеленского в прямом эфире...», – прокомментировал в соцсети один из недоброжелателей президента, намекая на побочные реакции от прививки Pfizer, о которых ходили слухи в западных СМИ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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