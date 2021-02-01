Ужасно стоять с протянутой рукой – Зеленский

Запад поставил Украину в дальний конец очереди за вакцинами. В этих условиях Киеву трудно верить словам американских и европейских партнёров о равенстве отношений с Украиной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе интервью общественно-политической программе Axios заявил американским журналистам глава украинского государства Владимир Зеленский.

«Есть несколько эмоций о глобальной вакцинации. То, что Украина не является равным членом Европейского союза или мира подтвердилось условиями вакцинации. Мы не в приоритете стран, которые уже получают вакцину, в отличие от других стран. Страны ЕС, с которыми у нас замечательные отношения – я связывался с их лидерами. И они говорили, что будут помогать понемногу из собственных запасов вакцины. И это сложно объяснять народу, что нам будут давать понемножку... Но очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой», – пожаловался Зеленский.

Ранее он призвал ЕС не оставлять Украину один на один с российской вакциной.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.02.21

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