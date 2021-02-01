Зеленский забраковал американскую демократию

Мир усомнился в устойчивости американской демократии после событий вокруг захвата конгресса США демонстрантами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе интервью общественно-политической программе Axios заявил американским журналистам глава украинского государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что не ожидал такого от Америки, не думал, что в США «всё не идеально». Зеленский напомнил, что Украина сама «пережила две революции» и больше не хочет повторения подобных событий у себя.

«Я думаю, что это был сильный удар по демократии США… Мы привыкли считать, что в США идеальные демократические институты, где власть передается мирно, без войн, революций, от одного президента к другому...

Я был серьезно встревожен. Я не хотел бы, чтобы у вас был переворот, стрельба, и, не дай бог, жертвы. Просто, после такого, я думаю, странам будет трудно воспринимать США как символ демократии в мире», – приводит слова Зеленского РИА Новости.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.02.21

Кравчук предложил отменить Минские соглашения на всеукраинском референдуме. / На Украине переполох: Меркель может зарегистрировать «Спутник V» в ЕС. / Байден хочет покончить с «нормандским форматом» и заставить Москву принять условия Киева. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»