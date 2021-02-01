На Украине переполох: Меркель может зарегистрировать «Спутник V» в ЕС

Правительство Германии рассмотрит вопрос о том, чтобы обратиться к соответствующим органам ЕС с рекомендацией о регистрации российской вакцины от коронавируса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на немецкие СМИ сообщил у себя в телеграм-канале известный немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, высших немецких чиновников могла побудить к этому эгоистическая позиция США и Великобритании, подмявших под себя производство и поставку всех западных вакцин, а также успех вакцины российского производства во многих странах.



«Интересная новость. Один из возможных наследников Меркель, баварский премьер Маркус Зедер, выступил за то, чтобы Sputnik V пустили бы в Европу. И министр здравоохранения Йенс Шпан якобы завтра будет на заседании у Меркель предлагать дать российской вакцине зеленый свет.

Кто бы мог подумать – на фоне шума в немецких СМИ по поводу ареста Навального.

Дело в том, что немецкое правительство паршиво организовало вакцинацию населения. Фармацевтические фирмы не поспевают с производством лекарств. США и Великая Британия закупают европейские вакцины для себя, из под носа европейцев.

Китайские и российские вакцины уже пробираются в Восточную Европу, например, в Сербию. ЕС не может успех этих вакцин больше игнорировать», – написал Рар.

В украинской блогосфере это сообщение вызвало большое оживление на фоне недавно принятого Верховной радой под давлением президента Зеленского законодательного запрета на закупку российской вакцины.

Известные украинские блогеры отмечают, что команде Зеленского грозит окончательная потеря лица внутри страны, а пропагандистская кампания Киева против российской вакцины оказалась на грани полного провала.

Симферополь, Валентин Карамазов

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