Киев назвал российскую вакцину «гибридным оружием» против Украины

Заявления Москвы о готовности поставить на Украину вакцину «Спутник V» являются элементом гибридной войны Кремля против Украины с целью дискредитировать власти «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина встала в очередь и ежедневно бьётся над тем, чтобы сократить сроки получения вакцины от Запада или Китая, а Россия создаёт Киеву политические проблемы, предлагая свою вакцину.

«И ещё одно гибридное измерение в этой истории – это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идёт о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины», – приводит «Регнум» слова Кулебы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался Западу на требования украинцев закупить российскую вакцину. Он отметил, что из-за нерасторопности западных партнёров и задержек в поставках вакцины, Украину ожидает «информационная война» по этому вопросу и «геополитический удар».

Симферополь, Валентин Карамазов

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