Глава ДНР назвал сроки поступления в республику российской вакцины

В Донецкой народной республике ждут вакцину из России в последние дни 2020 или в самом начале 2021 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «RT».

«Сейчас ведутся переговоры. По нашей информации, вакцина может поступить в конце этого года или в начале следующего. Мы на это очень рассчитываем. Определены категории, которые в первую очередь будут подлежать вакцинации. Это, конечно же, медики, работники социальной сферы, и дальше уже будем переходить к остальным категориям», – рассказал Пушилин.

«С Россией мы сейчас находимся в одном эпидемиологическом поле, поэтому границы полностью открыты. С Украиной, с учётом тенденций по распространению коронавирусной инфекции, которые мы наблюдаем, границы закрыты. Два дня в неделю для гуманитарных случаев работает пункт – когда заболели родственники и целый ряд гуманитарных причин, по которым решение принимает оперативный штаб», – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину от коронавируса «гибридным оружием» Кремля против Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.12.20

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