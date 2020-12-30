Только взаимный троллинг в соцсетях: МИД РФ и МИД Украины разорвали все контакты

Между министерствами иностранных дел России и Украины нет никаких рабочих контактов уже много лет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на телеканале RTVI заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У нас по линии МИД, по линии пресс-служб уже много лет, к сожалению, контакта практически нет. У нас не проходят двусторонние встречи министров, у нас нет какой-либо общей повестки, поэтому, честно говоря, мы только комментируем те заявления, которые они делают, и все», – отметила она.

Захарова добавила, что вся дипломатическая работа на украинском направлении свелась к комментариям пресс-службой МИД РФ неадекватных антироссийских выпадов МИД Украины в социальных сетях.

«По большому счету диалог сводится к тому, что мы дезавуируем их заявления: предоставляем свои оценки и контртезисы того, что они распространяют.... Ожидать каких-то изменений на среднем уровне, в общем, к сожалению, не приходится», – приводит ТАСС слова Захаровой.

Напомним, накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину от коронавируса «гибридным оружием» Кремля против Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.12.20

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