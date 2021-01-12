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Вторник, 12 января 2021, 17:21 мск

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Украина откажется от российской вакцины даже в случае её доказанной эффективности

Кулеба. Фото: tsn.ua

Российский препарат от коронавируса «Спутник V» – это «пропагандистская вакцина», поэтому руководство Украины не позволит колоть её гражданам «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, доказательства эффективности российской вакцины в медицинсом смысле ничего не меняют в плане её огромной «вредности» в отношении политическом.

«Как член правительства, я бы выступал против такого решения (закупка «Спутник V»). Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины... даже если бы она была действенна...

Я хочу четко сказать, что пропагандистские возможности «Спутника» намного превышают его реальные возможности и эффективность...

Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», – приводит слова Кулебы «Интерфакс».

Напомним, ранее Кулеба назвал российскую вакцину «гибридным оружием» против Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.01.21

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