Украина окончательно запретила российские вакцины от Covid-19

Верховная Рада Украины разрешила экстренное применение вакцин от коронавируса, которые были разработаны в Европе, США и Китае, но при этом запретила применять подобный порядок регистрации в отношении российских вакцин.

Закон об использовании в экстренном режиме вакцин от Сovid-19, которые не прошли третью стадию клинических испытаний, принят сегодня парламентариями во втором, окончательном чтении. «За» отдали голоса 280 депутатов.

Из документа следует, что на Украине могут быть одобрены вакцины, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, если клинические испытания проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или ЕС (одной из стран) в соответствии с национальным законодательством о предоставлении разрешения или препарат имеет квалификацию ВОЗ, сообщает телеканал «112 Украина».

Отмечается, что при таких обстоятельствах вакцина может быть зарегистрирована для экстренного медицинского применения в течение срока пока не будут завершены клинические исследования.

В законе отдельно прописано, что данный порядок не будет применяться к вакцинам, разработанным в «государстве-агрессоре» – под ним Киев подразумевает Россию.

Глава профильного комитета Михаил Радуцкий отметил, что этот документ позволит использовать в Украине вакцины производства компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac Biotech, Sinopharm.

Ранее руководитель украинского минздрава Максим Степанов заявил, что Украина не будет регистрировать российскую вакцину. «Можете истерить еще очень долго», – сказал министр.

25 января президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вакцинация в стране стартует уже в феврале. До этого он анонсировал закупку миллиона доз вакцины, однако не назвал ни сумму сделки, ни производителя.

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, комментируя ситуацию, сообщил, что из-за отказа американских компаний Pfizer и Moderna поставлять вакцины на Украину, команда Зеленского срочно закупила миллион доз китайской вакцины, которая не прошла регистрацию даже в Китае. Как отметил эксперт, закон о возможности экстренного медицинского применения вакцин от коронавируса до завершения третьей стадии клинических испытаний, очевидно, принимается под китайскую вакцину. «Как мы знаем, китайская вакцина не прошла никакого третьего этапа, она не сертифицирована даже в Китае для использования», – указал он, добавив, что показатели эффективности данного препарата почти вдвое ниже, чем у российской вакцины.

Киев, День, Наталья Петрова

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