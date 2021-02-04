«А может и дольше» – карантин на Украине продлят до мая

Кабинет министров Украины продлит антикоронавирусный карантин до 30 апреля 2021 года. При этом глава правительства Денис Шмыгаль уточнил, что эта дата не окончательная.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Шмыгаль объявил в Киеве во время конференции «Глобальный обзор экономики Украины».

«Карантин мы будем продлять до 30 апреля, но я уже говорил, что это, скорее всего, к сожалению, не конечная дата, когда карантин будет завершен. Он будет продляться в той или иной форме, возможно, со смягчениями», – сказал премьер-министр.

«Апрель месяц – это показатель того, как мы будем жить далее», – добавил он.

Напомним, Украина – единственная страна в Европе, где до сих пор не началась вакцинация населения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.02.21

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