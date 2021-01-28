Американское агентство поставило Крым и Донбасс в пример Украине

Украина оказалась единственной страной в Европе, где ещё не началась вакцинация населения от коронавируса.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет американское финансово-аналитическое агентство Bloomberg.
Авторы статьи удивлены тем обстоятельством, что власти «самой большой страны в Европе» ничего не могут дать 42 миллионам своих граждан – ни достаточого количества необходимых медпрепаратов для лечения коронавируса, ни вакцины.
Агентство с иронией отмечает, что тем временем «оккупированный российскими агрессорами Крым» уже приступил к вакцинации, а в неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской народных республиках, «страдающих под пятой Кремля», уже всё готово к началу прививочной кампании.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 28.01.21
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