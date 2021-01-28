Американское агентство поставило Крым и Донбасс в пример Украине

Украина оказалась единственной страной в Европе, где ещё не началась вакцинация населения от коронавируса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет американское финансово-аналитическое агентство Bloomberg.

Авторы статьи удивлены тем обстоятельством, что власти «самой большой страны в Европе» ничего не могут дать 42 миллионам своих граждан – ни достаточого количества необходимых медпрепаратов для лечения коронавируса, ни вакцины.

Агентство с иронией отмечает, что тем временем «оккупированный российскими агрессорами Крым» уже приступил к вакцинации, а в неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской народных республиках, «страдающих под пятой Кремля», уже всё готово к началу прививочной кампании.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.01.21

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