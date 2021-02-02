«Нам страшно» – украинские медики не хотят прививаться вакциной Pfizer

На Украину в середине февраля должна прибыть первая партия в 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech в рамках программы COVAX для нуждающихся стран.

Первыми планируется прививать медицинских работников, однако они крайне обеспокоены качеством американской вакцины и отказываются испытывать её на себе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о царящем среди украинских медиков страхе узнало местное издание «Страна.УА».

«Врачи ничего не знают про вакцину, информации очень мало, а та, что есть, в основном негативная... Интернет переполнен новостями об ужасных побочных эффектах от вакцинации. Эффективность вакцины мы увидим чуть позже, и только через определенный период времени сможем оценить, как это сработает на всей стране. Ведь когда речь идет об ограниченном количестве людей – это одно, а когда о целой стране – мы не сможем сделать выводы, пока дозы вакцины не получит критическая масса населения», – рассказал изданию один из врачей.

Другой медик переживает, что Украина не способна обеспечить необходимые условия перевозки и хранения для «капризной американской вакцины».

«Откуда я могу знать, что мне уколют? Что это будет за лекарство, в каких условиях его хранили и транспортировали? Сейчас из СМИ мы узнаем, что у разных людей разная реакция на один и тот же препарат. Многие из наших сотрудников, которые работают непосредственно с больными коронавирусом, уже переболели. Они считают, что второй раз могут и не заболеть или болезнь будет протекать легче. Так зачем им вакцина?», – делится переживаниями доктор.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.02.21

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