Польша задумала оставить Украину без врачей

Отток польских медиков в экономически благополучные страны ЕС, а также повышенные требования остающихся в стране врачей к условиям труда и зарплате вынудили власти Польши отрыть дорогу украинским специалистам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об угрозе дефицита медперсонала в период бушующей пандемии заявил на пресс-конференции в Киеве глава Национальной̆ медицинской̆ палаты Украины Сергей Кравченко.

«Врачи эмигрируют, особенно сейчас, когда открылась «форточка возможностей» в связи с решением польского Сейма об упрощении требований к трудоустройству врачей. Думаю, что в ближайшее время, месяца 2-3, пока врачи выучат польский, мы увидим серьезный отток.

Более двух-пяти тысяч врачей и медсестер не выйдет – сами польские врачи уже предостерегают, что приедут неучи, что украинцы – это опасно, что они будут оказывать опасные услуги. Для польского врача, чем меньше врачей – тем лучше. Но администратору, воеводе, мэру это – социальное напряжение. Им это нужно.

И когда мы говорим об эмиграции, мы столкнемся с тем, что в коллективах, польские врачи, их не ждут. И это проблема. Для этого, собственно, и создан Польский медицинский клуб, что-то вроде профсоюза.

А у нас возникает вопрос – кто будет лечить нас? Не от хорошей жизни появилось решение Сейма об упрощении требований к трудоустройству врачей. Лично министр пару недель назад вручил первые пять разрешений на труд. Польские врачи, обращаясь к правительству говорят, что они не выезжали бы, если бы у них была достойная зарплата. Но ни одно правительство не хочет увеличивать расходы на здравоохранение», – приводит слова Сердюка «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.02.21

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