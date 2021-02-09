Украина отказывается от использования вакцины AstraZeneca

Украинские власти собираются ограничить или полностью отменить применение на территории страны вакцины от коронавируса шведско-британкого производства AstraZeneca.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В первую очередь, запрет вакцинации британо-шведской вакциной касается людей старше 55 лет.

«Мы достаточно четко отслеживаем информацию касательно использования вакцины AstraZeneca по разным возрастным группам. Есть разные сообщения, а есть факты. Если мы будем иметь подтверждающие обнадёживающие факты, то будем говорить о пересмотре решения», – заявил Степанов.

Отметмм, что Украина до сих пор ещё не завезла ни одной партии вакцин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.02.21

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