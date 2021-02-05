Pfizer намерен поставить на Украину в феврале 117 тысяч доз антиковидной вакцины

Американская компания Pfizer в ближайшее время подаст документы на регистрацию своей вакцины против коронавируса на Украине. Власти надеются, что получат первые дозы уже в феврале 2021 года.

«Уже в феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, которая сразу будет распределена для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19», – заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

При этом пока эта вакцина не зарегистрирована на Украине.

«Мы получили заверения, что в ближайшее время будут представлены все документы на регистрацию вакцин Pfizer в Украине. Подчеркиваю, вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом», – заявил Ляшко.

Санврач добавил, что регистрация будет проводиться по упрощенной системе.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 05.02.21

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