Гинцбург уверен, что Украина не отвертится от российской вакцины

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не сомневается, что Украина никуда не денется от закупок российской вакцины «Спутник V».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в Москве на брифинге.
Уверенность российского академика основана на недавних договорённостях с украинским предпринимателем и сопредседателем партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.
Напомним, после переговоров с Медведчуком Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи заявили о том, что Харьковский фармакологический завод «Биолек» готов предоставить мощности для производства российской вакцины «Спутник V».
О том, что РФПИ собирается подать документы для регистрации вакцины на Украине, заявил тогда глава Фонда Кирилл Дмитриев.
«Если в Украину и будет поставляться вакцина, то российского производства, о чем недавно в институте Гамалеи совместно с Фондом прямых инвестиций были проведены серьезные переговоры с господином Медведчуком», – сказал Гинцбург.
Напомним, минздрав Украины с разрешения Пекина ведёт переговоры с китайскими производителями вакцины от COVID-19.
Ранее правительство Украины попросило Польшу выступить посредником для поиска вакцины от коронавируса в странах Евросоюза.
Вчера Украина уговаривала ВОЗ дать ей вакцину от ковида бесплатно.
Как сообщал «Новый День», США прекратили переговоры с Украиной по поставкам вакцины Pfizer.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 25.12.20
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