Украина просит ВОЗ дать вакцину от ковида бесплатно

Украина через ВОЗ пытается получить 8 миллионов доз вакцины от коронавируса бесплатно.

Об этом в интервью Радио НВ сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко6 сообщает киевская газета «День».

«Украина может рассчитывать минимум на 8 миллионов доз вакцины, то есть это расчетное количество доз в соответствии с 20% всего населения. Мы продолжаем с ними (ВОЗ – ред.) переговоры для того, чтобы увеличить это количество доз. Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX. Есть потенциальная возможность, что Украине по этому механизму дадут 16 миллионов доз – мы это проговариваем, но пока гарантий нет. 8 миллионов – это стопроцентная гарантия, 16 – это потенциальная возможность», – пояснил Ляшко.

Вместе с вакцинами Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации также поставит в Украину шприцы и боксы биологической безопасности, добавил Ляшко.

Как сообщалось, Украина в рамках инициативы COVAX подписала технические документы о предоставлении 8 млн доз вакцины от COVID-19 – этого хватит на вакцинацию 4 млн граждан (одному человеку нужно две дозы). 12 декабря COVAX одобрил запрос на поставку вакцины в Украину.

Тем не менее, платно или бесплатно, но вакцина от коронавируса не поступил на Украину раньше февраля 2021 года. А по данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, вакцина придет вообще в марте. Массовая же вакцинация начнется в стране, по расчетам властей, не раньше середины года.

Напомним, что в США, России и Китае вакцинация уже идет. С 27 декабря ее также начнут во всех странах Европейского союза.

Киев, Елена Васильева

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