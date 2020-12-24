Запад обманул: Украина просит Китай поделиться вакциной от коронавируса

Минздрав Украины с разрешения Пекина ведёт переговоры с китайскими производителями вакцины от COVID-19.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Они (Китай) готовы ее поставлять. Конкретной информацией владеет министерство здравоохранения, мы как раз им помогаем сейчас, чтобы произошли определенные контакты между представителями Минздрава и представителями компании-изготовителя», – заявил Кулеба.

Напомним, ранее правительство Украины попросило Польшу выступить посредником для поиска вакцины от коронавируса в странах Евросоюза.

Вчера Украина уговаривала ВОЗ дать ей вакцину от ковида бесплатно.

Как сообщал «Новый День», США прекратили переговоры с Украиной по поставкам вакцины Pfizer.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.12.20

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