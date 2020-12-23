Киев просит Варшаву помочь с поисками вакцины для Украины

Правительство Украины попросило Польшу выступить посредником для поиска вакцины от коронавируса в странах Евросоюза.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее украинский уполномоченный по вопросам реализации Национальной программы прививок Михал Дворчик сообщил, что Варшава согласилась поделится с Киевом избытками вакцины, если они появятся после кампании по вакцинации в Польше.

Напомним, ранее США прекратили переговоры с Украиной по поставкам вакцины Pfizer. В свою очередь, президент Владимир Зеленский пожаловался Западу на требования украинцев закупить российскую вакцину.

На прошлой неделе правительство Украины заявило, что ведёт переговоры по поставкам вакцины со всеми, кроме России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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