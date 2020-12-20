США прекратили переговоры с Украиной по поставкам вакцины Pfizer

Украина целый месяц замалчивала информацию о прекращении со стороны компании Pfizer переговоров с Киевом о возможных поставках вакцины от коронавируса.

Власти США потребовали от американских фармкомпаний в первую очередь обеспечить стопроцентное вакцинирование собственного населения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что переговоры сорвались, вынужден был заявить президент Украины Владимир Зеленский американскому изданию New York Times.

Напомним, в этом же в интервью Зеленский с раздражением заметил, что из-за нерасторопности американских партнёров Украину ожидает информационная война» и «геополитический удар».

«Конечно, объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее в России, – любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно», – посетовал он.

«Мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину... Украина будет бороться за то, чтобы наши партнеры дали нам вакцину», – добавил Зеленский.

Ранее в посольстве США в Киеве обещали подумать о поставках американской вакцины Украине в ответ на отказ от российской.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.12.20

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