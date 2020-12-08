США пообещали подумать о поставках своей вакцины Украине в ответ на отказ от российской

Посольство США в Киеве приветствует отказ Украины от «не прошедшей» все стадии испытаний российской вакцины от коронавируса.

В ответ американские дипломаты попросят Вашингтон рассмотреть возможные объёмы и сроки поставки вакцины США на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

«Мы поддерживаем официальную позицию Минздрава Украины об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о возможных поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки», – отметила Квин.

Между тем, министр здравоохранения Украины Максим Степанов после встречи с американской поверенной пожаловался, что даже в случае положительного решения вопроса о поставках американской вакцины, невозможно дать гарантии её поступления в страну даже в ближайшие месяцы. По его словам, США будут, впервую очередь, закрывать собственные потребности.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.12.20

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