На Украине резко подскочило число госпитализированных на фоне «благополучной» статистики по COVID-19

Минздрав Украины вновь отчитался о «существенном улучшении» ситуации с распространением коронавируса в стране.

Согласно последним официальным отчётам, всего за пять дней число инфицированных упало с 16 000 человек в сутки до 6 000.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», данные Минздрава вызвали подозрения в манипуляции статистикой у украинских СМИ.

Дело в том, что за этот же период резко подскочило число госпитализаций в стране – с одной тысячи, в среднем, до 3 тысяч человек в сутки.

Напомним, ранее украинские журналисты уже обратили внимание на то, что власти «Незалежной» сократили количество тестирований на коронавирус с 40-50 тысяч в сутки до 27 тысяч.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.12.20

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