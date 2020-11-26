На украине заявили об увольнении 34 тысяч медиков

34 тысячи украинских врачей и медицинских работников уволились с начала эпидемии коронавируса на Украине из-за неприемлемых условий труда.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Минздрава украины Максим Степанов.

Вместе с тем, Степанов отметил, что Минздрав изучит подробнее причины увольнения и какое количество из подавших заявление медиков совсем покинуло украинское здравоохранение.

«Я не владею на эту минуту точной информацией о количестве тех, кто уволился, но это около 34 тыс. Они иногда увольняются и переходят в другие больницы, в другие медицинские учреждения.

Поэтому мы сможем сделать этот анализ по всем статистическим данным, когда закончится соответствующий год, когда можно будет полностью сравнить и посмотреть, какое количество полностью ушло из системы здравоохранения», – сказал Степанов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.11.20

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