На Украине ожидают миллион инфицированных уже в декабре

Число заражённых коронавирусом на Украине составит 750 тысяч человек к концу ноября и миллион – к 20 декабря.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в прогнозном исследовании Института проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины.
На сегодняшний день на Украине зафиксировано 650 тысяч заражённых коронавирусом. Темпы инфицирования составляют примерно 16000 человек в сутки.
Напомним, накануне президент Ассоциации анестезиологов Украины и эксперт Министерства здравоохранения страны Сергей Дубров заявил, что темпы распространения коронавируса на Украине ведут к тому, что скоро могут инфицироваться 70% населения Украины, а умрут не менее 2% от числа заразившихся, то есть – 600 тысяч человек.
Симферополь, Валентин Карамазов
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