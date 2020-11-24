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Вторник, 24 ноября 2020, 03:27 мск

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Заразятся 30 миллионов, умрут 600 тысяч – эксперт Минздрава Украины

Темпы распространения коронавируса на Украине ведут к тому, что скоро могут инфицироваться 70% населения Украины, а умрут не менее 2% от числа заразившихся.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский врач-анестезиолог, профессор, президент Ассоциации анестезиологов Украины и эксперт Министерства здравоохранения страны Сергей Дубров.

«Если заболеют 70 процентов из 40 миллионов, то есть 30 миллионов, и два процента из них умрет, то, извините, число умерших превысит все вместе взятые показатели инсультов, инфарктов, туберкулеза и остальные заболевания не по процентному соотношению, а по абсолютному количеству людей», – написал Дубров в Telegram-канале Минздрава Украины «Коронавирус Инфо».

Напомним, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов анонсировал «апокалипсис медицинской системы» страны на середину декабря.

Симферополь, Валентин Карамазов

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