Украинский академик призвал Зеленского закупить российскую вакцину

Президент Украины в условиях пандемии коронавируса обязан, в первую очередь, заботиться о здоровье граждан своей страны, поэтому он обязан рассматривать все возможности для закупки противовирусной вакцины, в том числе и российской.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко, опубликовав на своей странице в Фейсбуке прямое обращение к Владимиру Зеленскому.

«Уважаемый Владимир Александрович! Эпидемия коронавируса в Украине набирает угрожающие масштабы. Прирост заболевших в 11-12 тысяч человек за сутки очень быстро поставит разваленную отечественную систему здравоохранения на колени. Украинцев просто негде будет лечить и люди будут умирать, не дождавшись медицинской помощи.

Это ужасная перспектива, которую карантин выходного дня, к сожалению, не сможет предотвратить. Сегодня уже всему научному сообществу очевидно, причем, не только в Украине, но и во всем мире, что для борьбы с эпидемией необходимо принимать любые меры, которые позволят поднять Т-клеточный иммунитет, что в свою очередь поможет привести к усилению защитной реакции каждого человека...

По данным директора научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, чье учреждение и разработало вакцину, клеточный иммунитет к коронавирусу после применения препарата «Спутник V» может сохраняться до двух лет. Чего вполне достаточно, чтобы пресечь цепочку распространения вируса. Кроме того, Россия уже зарегистрировала и вторую вакцину – «ЭпиВакКорона» производства научного центра «Вектор». Она проходит пострегистрационные исследования. А центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, которая содержит цельный вирус. Данный препарат также проходит стадию клинических испытаний. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года. При этом вакцина фирмы Pfizer, о которой так много говорят в последнее время, имеет логистические проблемы, связанные с условиями хранения. Кроме того, данная вакцина намного дороже российского аналога...

Я призываю Вас Владимир Александрович, отбросив все политические разногласия, подумать о спасении жизней тысяч украинцев! Ведь они могут умереть от смертоносного вируса в ближайшие месяцы. Европейский Союз, несмотря на режим санкций против РФ, может себе позволить разрешить использование российской вакцины на своей територрии...

Все мы обязаны в первую очередь думать об украинском народе. Политика подождет. Люди хотят жить. Пожалуйста, приобретите вакцину, дайте украинцам шанс выжить», – написал украинский академик.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.11.20

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