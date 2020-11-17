На Украине сдвинули сроки поступления западной вакцины

Вакцина от коронавируса западного производства поступит на Украину во втором квартале следующего года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Ожидаем, что приблизительно восемь миллионов доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года», – заявил украинский премьер, но уточнил, что твёрдых договорённостей пока нет.

Шмыгаль особо подчеркнул, что переговоры ведутся только по закупке «надежных и проверенных» американских вакцин от фирм Pfizer и Moderna.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что Украина может получить вакцину до конца марта следующего года.

Между тем, украинские СМИ сообщают, что Украина подключилась к специальной программе ООН для нуждающихся стран и встала в очередь на получение 18 млн доз вакцины тремя траншами. Когда подойдёт эта очередь, не сообщается.

Отметим, Киев категорически отказался от российской вакцины. Недавно президент Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии попросил Ангелу Меркель «учесть интересы Украины» при поставках вакцины за рубеж.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.11.20

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