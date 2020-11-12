Украина надеется получить вакцину до апреля следующего года

Украина не может расчитывать на получение вакцины от коронавируса до конца марта будущего года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, это объясняется тем, что пока ни одна вакцина в мире не прошла все испытания и не зарегистрирована.

«У нас нет еще ни одной зарегистрированной вакцины... Для нас очень важна регистрация, чтобы мы могли уже заказывать эту вакцину. Вопрос стоит на мегаконтроле руководства государства, чтобы мы получали максимально из разных источников эту вакцину», – заверил Степанов.

Между тем, украинские СМИ сообщают, что Украина подключилась к специальной программе ООН для нуждающихся стран и встала в очередь на получение 18 млн доз вакцины тремя траншами. Когда подойдёт эта очередь, не сообщается.

Напомним, ранее Киев категорически отказался от российской вакцины. Накануне президент Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии попросил Ангелу Меркель «учесть интересы Украины» при поставках вакцины за рубеж.

Симферополь, Валентин Карамазов

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