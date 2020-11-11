«Учтите наши интересы» – Зеленский попросил у Меркель вакцину от Covid-19

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Германию с «достигнутым прорывом» в создании немецко-американской вакцины от коронавируса и попросил канцлера Ангелу Меркель «учесть интересы Украины» при планировании поставок за рубеж.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о телефонном разговоре Зеленского с немецким канцлером сообщила пресс-служба украинского президента.

«Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса», – обратился к Меркель Зеленский, у которого недавно обнаружили симптомы Covid-19.

Симферополь, Валентин Карамазов

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