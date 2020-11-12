На Украине назвали «преступным приказом» распоряжение кабмина о «карантине выходного дня»

Украинские власти с самого начала пандемии не сделали ровным счётом ничего, чтобы подготовиться ко второй волне эпидемии коронавируса.

В результате принимаются непродуманные меры по введению полного локдауна в выходные дни, которые могут окончательно добить малый бизнес, прежде всего, в сфере общепита.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке написал владелец крупной украинской сети пиццерий Дмитрий Федотенков.

По его словам, все украинские рестораторы крайне возмущены решением правительства и требуют немедленно его отменить.

«Это их формула успеха на все случаи пандемии, как в средневековье, когда при насморке или головной боли прописывали универсальное – пустить кровь... Необходимо оградить страну от клоунских управленческих решений. Карантин выходного дня предлагаю не исполнять как преступный приказ», – написал ресторатор.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.11.20

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