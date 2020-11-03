Минздрав Украины заявил о точке невозврата и коронавирусной катастрофе в стране

Украина дошла до точки невозврата в ситуации с распространением коронавируса и близка к полной катастрофе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

При этом Степанов попытался хоть как-то выгородить украинское здравоохранение, связав украинскую ситуацию с общемировой.

«Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критична не только в Украине, но и во всем мире… Впереди тяжелые времена… Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру. Нам необходимо приготовиться к неизбежному: легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными потерями», – сказал министр.

«С какой скоростью мы бы ни добавляли койкоместа, коронавирус распространяется намного быстрее.., и такая ситуация одинакова по всему миру.

Как бы мы ни пытались увеличить количество коек, все равно есть предел, и в случае, если заполнение достигнет 100%, нам придется применять активацию протоколов медицинского сортирования с приоритетом предоставления медицинской помощи больным с большими шансами на выживание.

Это будет означать, что наша медицинская система не выдержала, фактически это будет катастрофа, а количество коек уже не будет иметь никакого значения», – предупредил Степанов и поспешил добавить, что ответственность за это не лежит «на ком-то одном».

«Нет кого-то одного отдельного ответственного за борьбу с Covid-19, никто в мире не способен самостоятельно решить проблему коронавируса. Более того – никто ни за кого не решит эту проблему. Проскочить не удастся. Настало время личной ответственности каждого», – заключил Степанов, намекнув на ответственность самих граждан, не желающих, по его мнению, активно предохраняться от инфекции.

Симферополь, Валентин Карамазов

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