В Киеве обвинили США в уничтожении Украины

Ставленники Соединённых Штатов с 2014 года довели Украину до гуманитарной катастрофы и фактического развала государства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила экс-замглавы секретариата президента Украины, заслуженный юрист Марина Ставнийчук, комментируя выступление временной поверенной в делах США на Украине Кристин Квин, которая фактически запретила Киеву закупать российскую вакцину от коронавируса.

«Я бы хотела спросить у этой дамочки из посольства, она случайно не слышала о гуманитарной катастрофе в Украине? О том, что руками их ставленников во всех сферах управления наше государство практически уничтожено, а ситуация в Украине в сфере здравоохранения доведена просто до отчаяния?! Нет?

Но я напомню, что снова Украина оказалась на 12-м месте по смертности от Сovid, у нас ряд других эпидемий в последние годы, где мы на первых местах в Европе по заболеваниям... Поэтому нам надо думать о выживании нации, образовывать гуманитарные коридоры вне политики , потому что нации, народу надо выжить!

И это наш национальный интерес. Мнения отдельных работников даже и посольства США не должны влиять на власть имущих. Министрам, особенно министру здравоохранения, надо выучить наизусть статью 3 Конституции Украины, а не бегать по посольствам на бессодержательные беседы, не отвечающие интересам защиты народа. Хватит уже!

Где госзаказ на собственную вакцину? Где государственные гранты, хотя бы размером с зарплату зарубежных членов наблюдательных советов? Вот о чем надо было думать в первую очередь. А не слушать то, что будут навязывать извне», – написала у себя в Фейсбуке Ставнийчук.

Напомним, ранее посольство США в Киеве вызвало на разговор министра здравоохранения Украины и после встречи с ним обнародовало заявление, в котором указало, что «Незалежная» не будет покупать российскую вакцину от коронавируса, выделив «НЕ» большими буквами.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.10.20

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