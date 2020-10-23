Слягут все: Зеленский надумал закрыть Украину на замок

Власти Украины готовятся объявить локдаун (строгая изоляция) по всей стране сразу после муниципальных выборов, которые пройдут 25 октября.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, сейчас власти занижают данные по заболеваемости коронавирусом, чтобы избежать паники в обществе накануне голосования.

«У меня стойкое ощущение, что власть готовится к локдауну сразу же после выборов. Правительство ушло на дистанционную форму работы, парламент уже там, по большому счету. Президент называет цифры конкретные по достижению (пика заболеваемости коронавирусом), причем этих цифр мы можем достигнуть в течение недели уже.

Такое впечатление, что готовятся к локдауну. И вообще, отсутствие локдауна до сих пор – просто побочный результат выборов. Если бы он был до выборов, это бы плохо повлияло на рейтинги партии власти.

Общие цифры по заболеваемости уже достигли параметров Италии и Испании. Помните, что творилось в Италии и Испании весной? У них на сегодня 300 тыс, и у нас тоже. Но эти цифры в значительной мере спекулятивны. Особенно те, которые выписывают в качестве барьера министр здравоохранения и президент», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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