Напугали: треть украинцев выступают за самый жёсткий карантин

28% граждан украины согласны на введение в стране локдауна (строгая изоляция) в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такие данные обнародовала украинская социологическая компания Research & Branding Group.

За жёсктие меры ограничения выступают в основном граждане Украины из старшей возрастной группы.

В то же время, 57% украинцев против введения тотального карантина.

Ещё 15 процентов не смогли определиться.

Ранее, украинский политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, ссылаясь на свои источники в администрации президента Украины, заявил,что власти готовятся объявить локдаун по всей стране.

Симферополь, Валентин Карамазов

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