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Понедельник, 19 октября 2020, 03:51 мск

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Посольство США в Киеве запретило Украине закупать российскую вакцину от коронавируса

Кристина Квин. Фото: скрин видео посольства США на Украине

Посольство США в Киеве вызвало на разговор министра здравоохранения Украины и после встречи с ним обнародовало заявление, в котором указало, что «Незалежная» не будет покупать российскую вакцину от коронавируса, выделив «НЕ» большими буквами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сообщение опубликовано в Твиттере посольства США на Украине.

«Вчера Временная поверенная в делах США Кристина Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с Covid-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина НЕ будет закупать российскую вакцину от Covid, которая не прошла клинических испытаний на безопасность», – говорится в заявлении американской дипмиссии.

Кристина Квин и гдава минздрава Украины Максим Степанов. Фото: facebook.com/usdos.ukraine.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов допустил возможность закупки Киевом российской вакцины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.10.20

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