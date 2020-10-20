Украинские спортсмены и артисты уже привились российской вакциной «Спутник V»

Представители украинской элиты всеми правдами и неправдами уже раздобыли российскую вакцину от коронавируса и успели привиться.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

В связи с этим собое возмущение Червоненко вызывает то, что официальный Киев заранее отказывается закупать российскую вакцину для населения Украины.

«Вместо того, чтобы говорить, что давайте вакцину купим, у нас трагедия на носу. По слухам, власть имеет русские вакцины, кому надо, кто хочет. Вакцина не имеет национальности. Говорить: «Русскую брать не будем, этого не может быть». Как это не может быть? А спутник первый, а первый космонавт где был – в Америке, в Китае или в Японии? Почему вот так перечеркивать прошлое?

Но тут уже речь идет о жизни людей. Я этого с вакциной вообще не понимаю. Все мои друзья, знакомые, по спорту и по жизни, артисты – уже все привиты этой вакциной. Но почему забирать у своего народа?», – приводит слова Червоненко «ПолитНавигатор».

Отметим, что официально российская вакцина пока проходит третью фазу испытаний.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.10.20

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