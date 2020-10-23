Гражданин Украины потребовал через суд предоставить ему доступ к российской вакцине «Спутник V»

В Окружной административный суд Киева поступил иск от жителя Украины Андрея Хилько, в котором он потребовал обязать Минздрав Украины запросить в России и предоставить ему вакцину от коронавируса «Спутник V».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба суда.

Хилько намерен успеть привиться до выборов, которые пройдут 25 октября, чтобы надёжно обезопасить себя. Однако мужчина, видимо, не учёл, что процесс вакцинации проходит в два этапа с перерывом в 21 день.

«Истец просит суд обязать Минздрав обеспечить его вакциной «Спутник V» для защиты здоровья от возможного заражения COVID-19 во время участия в избирательном процессе 25 октября 2020 года», – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Симферополь, Валентин Карамазов

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