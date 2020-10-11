Украинская элита «обрывает телефоны» в поисках российской вакцины от коронавируса

Украинские политики, олигархи и представители богемы названивают знакомым, имеющим отношение к медицине и фармацевтике, чтобы «найти выходы» на российскую вакцину от COVID-19.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в фейсбуке написал крупный украинский коммерсант в сфере поставок медицинской техники Алексей Давиденко.

При этом сам бизнесмен оказался «патриотом Украины» и осуждает тех, кто не хочет дожидаться западной вакцины, а ищет «вражескую российскую».

«Помните, где-то в марте я рассказывал как известные украинские политики и олигархи начали массово скупать к себе в гаражи ИВЛ?

Теперь у них новая тема. Они обрывают телефоны в поисках российской вакцины от коронавируса.

Последние дни ко мне все чаще поступают звонки с одинаковым вопросом:

– Алексей, а где можно достать российскую вакцину в Украине?!

– А зачем вам?

– Хочу вколоть себе и своей семье.

– Ее здесь нет и быть не может.

– Да ладно тебе. За деньги можно купить всё. Лучше посоветуй у кого можно ее достать», – пишет Давиденко.

Между тем, журналисты украинского издания «Страна.УА», провели опрос среди киевлян, готовы ли они принять предложение президента РФ Владимира Путина о поставках российской вакцины на Украину.

Большинство жителей украинской столицы ответили, что готовы привиться российской вакциной, так как «собственная жизнь дороже».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже присоединился к кампании по дискредитации российской вакцины «Спутник V».

По сообщениям украинских СМИ, Евросоюз уже взял с Зеленского обещание, что Украина будет закупать только вакцину западных фармкомпаний, которая появится не раньше весны следующего года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.10.20

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